В Башкирии водитель внедорожника сбил на дороге полицейского и пытался скрыться

15 февраля в Иглинском района Башкирии на дороге около села Балтика в ходе рейда по выявлению незаконного оборота наркотиков сотрудники полиции заметили автомобиль марки Chevrolet, в салоне которого находились трое мужчин. Водитель иномарки сбил полицейского, после чего в попытках скрыться выехал на обочину и застрял в снегу, сообщает ИА "Башинформ".

Фото №1 - В Башкирии водитель внедорожника сбил на дороге полицейского и пытался скрыться

Противоправные действия правонарушителей были пресечены. При этом они вели себя агрессивно и оказывали активное сопротивление. В ходе осмотра машины задержанных полицейские обнаружили сверток с порошкообразным веществом. Его изъяли и направили на экспертизу в экспертно-криминалистический центр МВД по РБ. Сотрудник полиции с переломом бедра госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает.

пресс-служба МВД по РБ

На мужчин были составлены административные материалы. Водитель с признаками наркотического опьянения прошел медицинское освидетельствование. Сейчас проводится экспертиза.

Материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти будут направлены в территориальное подразделение СК РФ для принятия процессуального решения.

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