В Башкирии водитель внедорожника сбил на дороге полицейского и пытался скрыться

Противоправные действия правонарушителей были пресечены. При этом они вели себя агрессивно и оказывали активное сопротивление. В ходе осмотра машины задержанных полицейские обнаружили сверток с порошкообразным веществом. Его изъяли и направили на экспертизу в экспертно-криминалистический центр МВД по РБ. Сотрудник полиции с переломом бедра госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает.

пресс-служба МВД по РБ