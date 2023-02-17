В Башкирии водитель внедорожника сбил на дороге полицейского и пытался скрыться

15 февраля в Иглинском района Башкирии на дороге около села Балтика в ходе рейда по выявлению незаконного оборота наркотиков сотрудники полиции заметили автомобиль марки Chevrolet, в салоне которого находились трое мужчин. Водитель иномарки сбил полицейского, после чего в попытках скрыться выехал на обочину и застрял в снегу, сообщает ИА "Башинформ".
На мужчин были составлены административные материалы. Водитель с признаками наркотического опьянения прошел медицинское освидетельствование. Сейчас проводится экспертиза.
Материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти будут направлены в территориальное подразделение СК РФ для принятия процессуального решения.