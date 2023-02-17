В Башкирии за неделю репчатый лук подорожал на 21%

За неделю в Башкортостане репчатый лук подорожал на 21,6% (48,5 рубля за килограмм). Подорожание идет непрерывно с конца ноября 2022 года. Об этом сообщает Башстат.

Также за неделю подорожали свежие огурцы на 3,6% (261 рубль за килограмм), свежие помидоры на 4,1% (160,5 рубля за килограмм), фруктово-ягодные консервы для детского питания на 4,4% (501,5 рубля за килограмм) и бананы на 4,4% (107 рублей за килограмм).