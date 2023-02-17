Названы неблагополучные по заболеваемости ОРИ и гриппом районы Башкирии

В список неблагополучных районов Башкирии по распространению ОРИ и гриппа вошли Мишкинский, Хайбуллинский и Учалинский районы, а также город Учалы. Как сообщили в Роспотребнадзоре, заболеваемость там выше в 1,5 и более раза, чем в среднем по региону.