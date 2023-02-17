Названы неблагополучные по заболеваемости ОРИ и гриппом районы Башкирии

В список неблагополучных районов Башкирии по распространению ОРИ и гриппа вошли Мишкинский, Хайбуллинский и Учалинский районы, а также город Учалы. Как сообщили в Роспотребнадзоре, заболеваемость там выше в 1,5 и более раза, чем в среднем по региону.
За шестую неделю текущего года в республике зафиксировали 38,4 тысячи случаев ОРИ, что на 17,7% больше, если сравнивать с прошлой неделей. 45% заболевших составляют дети.
Среди возбудителей острых респираторных инфекций доминирует SARS-CoV2 (он же коронавирус) – 4,43% от числа обследованных. Также выделены вирусы гриппа А (Н1N1), В, РС-инфекции, парагриппа, риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы и боковирусы.