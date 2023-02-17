В Башкирии похоронили погибшего в зоне СВО сына заслуженного артиста РФ

В селе Муксиново Кармаскалинского района Башкирии проводили в последний путь погибшего в зоне СВО Айдара Аиткулова, сына заслуженного артиста РФ и кураиста Азата Аиткулова. О гибели мужчины сообщила администрация района.
Айдар Аиткулов родился в Уфе в 1982 году. После окончания школы №20 имени Мустафиной получил образование в Уфимской хореографическом училище и БГПУ. Долгое время был предпринимателем: работал в компаниях «Метро», «Касторама», и возглавлял региональный филиал Владимирской фабрики дверей. Впоследствии переехал в Москву.
В августе 2022 года мужчина отправился добровольцем в зону проведения СВО. Военнослужащий погиб в ходе боев под Артемовском в ЛНР. У него остались жена и трое детей.
Айдара Аиткулова похоронили на малой родине его матери Фании Сабирьяновны в деревне Муксиново.
Редакция bash.news выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Айдара Аиткулова.
Фото: vk.com // Администрация Кармаскалинского района.