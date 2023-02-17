В Башкирии похоронили погибшего в зоне СВО сына заслуженного артиста РФ

Айдар Аиткулов родился в Уфе в 1982 году. После окончания школы №20 имени Мустафиной получил образование в Уфимской хореографическом училище и БГПУ. Долгое время был предпринимателем: работал в компаниях «Метро», «Касторама», и возглавлял региональный филиал Владимирской фабрики дверей. Впоследствии переехал в Москву.