Жителей Уфы предупредили об изменении стоимости проезда на одном из маршрутов

В Уфе с 15 марта изменится стоимость проезда на маршруте №258, который следует по направлению «Микрорайон «Серебряный ручей»–Микрорайон «Яркий»–Уфимский ДОК». Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Стоимость проезда будет составлять 35 рублей за наличный и безналичный расчет, в том числе по транспортной карте «Алга».
Перевозчик уточняет, что изменение стоимости связано с ростом цен на запасные части, горюче-смазочные материалы, услуги автосервисов и технических центров, а также лизинговых платежей.