В Уфе мародёры ограбили склад в сгоревшем торговом центре

В Уфе неизвестные ограбили временный склад в ТЦ «Меркурий», который пережил крупный пожар. Об этом сообщает портал «Mash Batash».
После пожара офис мясного магазина превратился в хранилище. Сотрудники торгового центра оставили в помещении телевизор, холодильник, диван, посуду и другую технику. Злоумышленники проделали в стене дыру и вынесли из хранилища вещи на 370 тысяч рублей. В комнате остался лишь мусор.
Напомним, 9 сентября 2022 года в Уфе загорелся ТЦ «Меркурий». Полностью ликвидировать пожар удалось 11 сентября.
Фото: «Mash Batash».