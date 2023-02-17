В Уфе мародёры ограбили склад в сгоревшем торговом центре

В Уфе неизвестные ограбили временный склад в ТЦ «Меркурий», который пережил крупный пожар. Об этом сообщает портал «Mash Batash».

После пожара офис мясного магазина превратился в хранилище. Сотрудники торгового центра оставили в помещении телевизор, холодильник, диван, посуду и другую технику. Злоумышленники проделали в стене дыру и вынесли из хранилища вещи на 370 тысяч рублей. В комнате остался лишь мусор.