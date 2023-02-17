В Уфе прошла спартакиада среди осужденных исправительных колоний

В Уфе на базе исправительной колонии № 3 впервые прошла спартакиада между осуждёнными УФСИН России по Республике Башкортостан. Они выявляли сильнейших в футболе, армрестлинге, гиревом спорте, легкой атлетике и настольном теннисе. Всего в соревнованиях приняли участие 50 осуждённых из двух уфимских, двух салаватских и одной мелеузовской колонии.

Вот уже шесть лет Радмир Ярмухаметов находится в исправительной колонии. До совершения разбойного нападения молодой человек жил обычной жизнью и даже занимался футболом. Теперь Радмир подготовил команду ИК № 9 к первой спартакиаде Башкортостана между осуждёнными. И его коллектив завоевал бронзовые медали.

Я занимался футболом очень долгое время в детстве. Но сложилось так, что попал в место лишения свободы. Поэтому как выйду, хотелось бы продолжить, не оставлять своё хобби.

Радмир Ярмухаметов, осуждённый исправительной колонии № 9

Идея провести подобные соревнования появилась у начальника УФСИН по республике Владислава Дзюбы. Ранее между собой сильнейших выявляли сотрудники, теперь пришло время и осуждённых. Победители и призеры, помимо всего, получают ещё и поощрения, например, в виде дополнительных свиданий с родственниками.

Спорт за здоровый образ жизни, у нас спецконтингент, чтобы они видели, что есть другая сторона, здоровая, чтобы они стремились к лучшим результатам. Вот эта грань между сотрудниками и осужденными немного искажается и объединяет всех людей.

Алексей Петров, инспектор группы профессионально-служебной подготовки отдела кадров УФСИН России по Республике Башкортостан
Фото №1 - В Уфе прошла спартакиада среди осужденных исправительных колоний

У осуждённых исправительной колонии № 3 действительно есть все условия для тренировок. В свободное время многие занимаются спортом. И нет ничего удивительного в том, что практически во всей программе соревнований главенствовали именно уфимцы, К тому же лично поддержать спортсменов приехал заслуженный мастер спорта России и двадцатикратный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников.

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Адекватно воспринимаю все такие предложения, считаю важным довести до осужденных, что они правильно занимаются спортом, и то, что выйдя на свободу, они должны продолжать заниматься спортом.

Николай Красников, двадцатикратный чемпион мира по мотогонкам на льду

Профессиональные судьи, качественное оборудование – в колонии основательно подготовились к первым в истории соревнованиям среди осуждённых. В ИК-3 приехали действительно сильнейшие, которые до этого прошли отбор в своих исправительных учреждениях.

Что реально можно – теннисный стол, футбольное поле, мини-футбол очень развит. Я хочу сказать, что у нас гири – тоже простейшее, тут и тренировки, и соревнования, проблем нет.

Дмитрий Сазонов, осуждённый исправительной колонии № 3

Первое место по итогам соревнований заняли осуждённые, отбывающие наказание в исправительной колонии № 3. Серебро завоевали представители ИК-16 из Салавата, бронза осталась за ИК-7 города Мелеуз. А через несколько месяцев организаторы планируют провести ещё и летнюю спартакиаду среди осуждённых. 

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