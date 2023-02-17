В Уфе прошла спартакиада среди осужденных исправительных колоний

В Уфе на базе исправительной колонии № 3 впервые прошла спартакиада между осуждёнными УФСИН России по Республике Башкортостан. Они выявляли сильнейших в футболе, армрестлинге, гиревом спорте, легкой атлетике и настольном теннисе. Всего в соревнованиях приняли участие 50 осуждённых из двух уфимских, двух салаватских и одной мелеузовской колонии.
Вот уже шесть лет Радмир Ярмухаметов находится в исправительной колонии. До совершения разбойного нападения молодой человек жил обычной жизнью и даже занимался футболом. Теперь Радмир подготовил команду ИК № 9 к первой спартакиаде Башкортостана между осуждёнными. И его коллектив завоевал бронзовые медали.
Идея провести подобные соревнования появилась у начальника УФСИН по республике Владислава Дзюбы. Ранее между собой сильнейших выявляли сотрудники, теперь пришло время и осуждённых. Победители и призеры, помимо всего, получают ещё и поощрения, например, в виде дополнительных свиданий с родственниками.
У осуждённых исправительной колонии № 3 действительно есть все условия для тренировок. В свободное время многие занимаются спортом. И нет ничего удивительного в том, что практически во всей программе соревнований главенствовали именно уфимцы, К тому же лично поддержать спортсменов приехал заслуженный мастер спорта России и двадцатикратный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников.
Профессиональные судьи, качественное оборудование – в колонии основательно подготовились к первым в истории соревнованиям среди осуждённых. В ИК-3 приехали действительно сильнейшие, которые до этого прошли отбор в своих исправительных учреждениях.
Первое место по итогам соревнований заняли осуждённые, отбывающие наказание в исправительной колонии № 3. Серебро завоевали представители ИК-16 из Салавата, бронза осталась за ИК-7 города Мелеуз. А через несколько месяцев организаторы планируют провести ещё и летнюю спартакиаду среди осуждённых.