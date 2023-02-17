В Уфе прошла спартакиада среди осужденных исправительных колоний

Адекватно воспринимаю все такие предложения, считаю важным довести до осужденных, что они правильно занимаются спортом, и то, что выйдя на свободу, они должны продолжать заниматься спортом.

Николай Красников, двадцатикратный чемпион мира по мотогонкам на льду