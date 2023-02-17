Жена военкома Константина Выропаева из Уфы приговорена к трем годам условно

Как было установлено в суде, взятки Выропаева получала от знакомой в подъезде дома. Женщина договаривалась отправить ее сына в запас, чтобы он освободился от служения в армии. Сумма переданных средств составила 170 тысяч рублей. Рассматривался только один эпизод, по которому вынесено решение. Материалы по второму эпизоду не взяли на слушания. Как пояснили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии, от Выропаевой поступило «деятельное раскаяние».