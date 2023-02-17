Стали известны подробности смертельной аварии на трассе в Зилаирском районе Башкирии

В Зилаирском районе Башкирии произошла смертельная авария, унесшая жизнь молодого мужчины. В Госавтоинспекции республики рассказали подробности ДТП.

Лобовое столкновение двух отечественных легковушек - «Лада Приора» и «Лада Гранта» - произошло на 7 км автодороги Юлдыбай - Акъяр - Сара. Удар не пережил 33-летний пассажир первого авто: он умер до приезда медиков. 26-летний водитель без прав попал на больничную койку, уточнили в ГИБДД.