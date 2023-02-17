Стали известны подробности смертельной аварии на трассе в Зилаирском районе Башкирии

В Зилаирском районе Башкирии произошла смертельная авария, унесшая жизнь молодого мужчины. В Госавтоинспекции республики рассказали подробности ДТП.
Лобовое столкновение двух отечественных легковушек - «Лада Приора» и «Лада Гранта» - произошло на 7 км автодороги Юлдыбай - Акъяр - Сара. Удар не пережил 33-летний пассажир первого авто: он умер до приезда медиков. 26-летний водитель без прав попал на больничную койку, уточнили в ГИБДД.
Также пострадали и те, кто находился в салоне «Лада Гранта»: водитель, его супруга и двухлетний ребенок. Они получили серьезные травмы.