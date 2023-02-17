В Уфе из-за коммунальной аварии отключили воду в детском саду

В Уфе произошла очередная коммунальная авария. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Уфаводоканал».

У дома №28/3 по улице Зорге зафиксировали утечку из-под земли. На время ремонтных работ соседние дома и детский сад остались без воды.