В Уфе из-за коммунальной аварии отключили воду в детском саду

В Уфе произошла очередная коммунальная авария. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Уфаводоканал».
У дома №28/3 по улице Зорге зафиксировали утечку из-под земли. На время ремонтных работ соседние дома и детский сад остались без воды.
Без холодной воды временно останутся:
ул. Р. Зорге д. 26/3, 28/3, 28/2, 28/1, 28, 26/2, 30/1, 26/1 (жилые дома);
ул. Р. Зорге д. 24/1, 24/2, 26, 30/2 - (жилые дома);
ул. Р. Зорге д. 28/4 - детский сад № 212.
Отмечается, что 12 февраля на данном участке уже происходила коммунальная авария.