В Уфе прошел заключительный этап олимпиады школьников по родным языкам и литературе народов России

Победители и призёры данной олимпиады при поступлении на профильные направления подготовки приравниваются к лицам, набравшим сто баллов по ЕГЭ. Кстати, в Уфимском университете для медалистов федеральной олимпиады школьников по родным языкам и литературе народов России в течение первого курса предусмотрена стипендия, на этот учебный год – в размере 50 000 рублей.