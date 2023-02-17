В Уфе прошел заключительный этап олимпиады школьников по родным языкам и литературе народов России

В Уфе сегодня прошел заключительный этап второй федеральной олимпиады школьников по родным языкам и литературе народов России. В Уфимский университет науки и технологий съехались учащиеся 8-11 классов со всей республики.
Ребята состязались в знании башкирского языка и литературы. В этом учебном году в отборочном туре данной олимпиады участвовало 514 человек. Во второй, финальный этап прошли 218 школьников.
Победители и призёры данной олимпиады при поступлении на профильные направления подготовки приравниваются к лицам, набравшим сто баллов по ЕГЭ. Кстати, в Уфимском университете для медалистов федеральной олимпиады школьников по родным языкам и литературе народов России в течение первого курса предусмотрена стипендия, на этот учебный год – в размере 50 000 рублей.