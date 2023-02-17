Самым популярным алкогольным напитком в Башкирии оказалась водка

Стало известно, какие алкогольные напитки были больше всего популярны в прошлом году. Соответствующие данные опубликовал Минторг РБ.

Выяснилось, что в 2022 году жители Башкирии чаще всего выбирали водку среди алкогольных напитков. За 12 месяцев в магазинах было продано 2,45 млн декалитров напитка.