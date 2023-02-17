В Уфе встретили вернувшихся из Турции спасателей-добровольцев
Из
Турции вернулись башкирские спасатели-добровольцы. Отряд встречали
родственники, коллеги и Глава Башкортостана. Радий Хабиров поблагодарил
сотрудников Управления гражданской защиты и Госкомитета по ЧС за
профессионализм и спасённые жизни.
Взяв
отпуск, они отправились на выручку. Из-под завалов спасатели достали живыми шесть
человек. Специалисты работали в одном из наиболее пострадавших турецких городов
– в Кахраманмараше.
Благодарю всех вас за работу! У
вас была тяжёлая миссия, и вы с честью с ней справились. Важно, что вы спасли
шестерых человек, в том числе двух детей. Турецкая сторона тоже благодарит вас за поддержку. В тяжёлую минуту мы
отозвались и пришли на помощь – это в традициях нашего народа. Гордимся вами!
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Уфимские
спасатели обучены работать на таких катастрофах, многие с опытом работы на
завалах, но с подобными масштабами бедствия специалисты никогда не
сталкивались. В поисках людей участвовала и кинолог Надежда Отвесова вместе со
своим псом-спасателем Торином. Подобных собак в Турции не хватало.
Шум, пыль, много
запахов – на тренировке такое не сымитируешь, но Торин справился и показал себя
отлично. Мы работали не только со своими коллегами из республики, нас
приглашали и на соседние завалы, на одном из них Торин нашел двух живых людей.
Надежда Отвесова, начальник оперативного отдела аварийно-спасательной службы Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС
Сразу же по приезде
русскоговорящий турок к нам побежал: «Русские, русские!». Повел нас к
обвалившемуся 8-этажному зданию. Люди были благодарны нам, хотя погибших много.
Крайнюю женщину достали живой, она 9 суток провела под завалами.
Александр Григорьев, начальник поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты г. Уфы
Я не могла не
поехать. Самое сложное – эмоции родных, которые вокруг завалов стоят и ждут,
что близких достанут живыми. И доставать тела погибших очень страшно, хотя это
наша работа. Особенно детские тела – это всегда очень сложно.
Яна Калинина, спасатель 3-го класса поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты г. Уфы