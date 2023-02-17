В Уфе встретили вернувшихся из Турции спасателей-добровольцев

Благодарю всех вас за работу! У вас была тяжёлая миссия, и вы с честью с ней справились. Важно, что вы спасли шестерых человек, в том числе двух детей. Турецкая сторона тоже благодарит вас за поддержку. В тяжёлую минуту мы отозвались и пришли на помощь – это в традициях нашего народа. Гордимся вами!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан