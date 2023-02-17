В Уфе встретили вернувшихся из Турции спасателей-добровольцев

Из Турции вернулись башкирские спасатели-добровольцы. Отряд встречали родственники, коллеги и Глава Башкортостана. Радий Хабиров поблагодарил сотрудников Управления гражданской защиты и Госкомитета по ЧС за профессионализм и спасённые жизни.

Взяв отпуск, они отправились на выручку. Из-под завалов спасатели достали живыми шесть человек. Специалисты работали в одном из наиболее пострадавших турецких городов – в Кахраманмараше.

Благодарю всех вас за работу! У вас была тяжёлая миссия, и вы с честью с ней справились. Важно, что вы спасли шестерых человек, в том числе двух детей. Турецкая сторона тоже благодарит вас за поддержку. В тяжёлую минуту мы отозвались и пришли на помощь – это в традициях нашего народа. Гордимся вами!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Уфимские спасатели обучены работать на таких катастрофах, многие с опытом работы на завалах, но с подобными масштабами бедствия специалисты никогда не сталкивались. В поисках людей участвовала и кинолог Надежда Отвесова вместе со своим псом-спасателем Торином. Подобных собак в Турции не хватало.

Фото №1 - В Уфе встретили вернувшихся из Турции спасателей-добровольцев

Шум, пыль, много запахов – на тренировке такое не сымитируешь, но Торин справился и показал себя отлично. Мы работали не только со своими коллегами из республики, нас приглашали и на соседние завалы, на одном из них Торин нашел двух живых людей.

Надежда Отвесова, начальник оперативного отдела аварийно-спасательной службы Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС

Сразу же по приезде русскоговорящий турок к нам побежал: «Русские, русские!». Повел нас к обвалившемуся 8-этажному зданию. Люди были благодарны нам, хотя погибших много. Крайнюю женщину достали живой, она 9 суток провела под завалами.

Александр Григорьев, начальник поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты г. Уфы

Я не могла не поехать. Самое сложное – эмоции родных, которые вокруг завалов стоят и ждут, что близких достанут живыми. И доставать тела погибших очень страшно, хотя это наша работа. Особенно детские тела – это всегда очень сложно.

Яна Калинина, спасатель 3-го класса поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты г. Уфы
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