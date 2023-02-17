250 млн на поддержку СНТ: в Уфе прошел второй форум «SMART-садовод»

250 миллионов рублей направят на поддержку садовых товариществ республики в этом году. Об этом сегодня заявил глава региона Радий Хабиров. Мера поддержки беспрецедентная – сумма увеличена более чем вдвое, и это несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране. Выступая на втором форуме «SMART-садовод», глава республики подробно расписал, на что в первую очередь направят деньги. Это ремонт дорог, электроснабжение, землеустройство и безопасность. Решением Радия Хабирова 10 лучших СНТ получат гранты в размере полумиллиона рублей.

Полосатые работяги живут в таком крохотном улье и при этом увеличивают урожайность примерно на 20% – так заявляют заводчики. Считается, что шмели – лучшие опылители, в отличие от пчёл. Благодаря своей пушистой шубе они не столь прихотливы к погоде, а на длинных ворсинках переносят больше пыльцы.

Излишки урожая садоводы могут продавать в специальных местах. В прошлом году Глава Башкортостана распорядился, чтобы в регионе официально выделили точки, на которых можно сбыть овощи и фрукты со своего огорода. Радий Хабиров, выступая на форуме садоводов, отметил, что нельзя допускать, чтобы в этом случае мешали перекупщики. Навести порядок необходимо и внутри СНТ. На инфраструктурные проекты садовых товариществ в Башкортостане в прошлом году направили 116 миллионов рублей. К 79 СНТ отремонтировали подъездные дороги. Важное условие – они находятся на балансе. А в этом году меры не только не сократятся, а наоборот, будут удвоены.

В непростых условиях мы в этом году увеличили объём поддержки садоводов более чем в два раза – до 250 млн рублей. В первую очередь будем направлять средства в те товарищества, где есть порядок и понятные нам партнёры – председатели СНТ. Кроме того, важно на постоянной основе работать с муниципалитетами, чтобы не было, что в одном товариществе один председатель, другой председатель. Наведите порядок у себя сперва, дайте нам партнёра от вашего товарищества, и с этим партнёром мы будем работать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Руководитель региона обозначил ключевые направления. В их числе не только модернизация дорожных путей, но также землеустройство. Важно соблюдать границы – принято решение компенсировать 90 процентов затрат на кадастровые работы на территории СНТ. В дальнейшем это поможет также развитию, например, в подведении газа или для электроснабжения. Республика выстроила взаимодействие с сетевыми компаниями по созданию инфраструктуры. Это ещё одно направление работы.

Мы выделяем средства на оснащение садовых участков выносными приборами учёта электроэнергии. Это позволяет сетевым организациям заходить в товарищества и улучшать их инженерную инфраструктуру. В прошлом году оборудовали 17 товариществ – почти 2,5 тысячи домовладений. Важно, что при этом сетевые организации вложили 150 млн рублей. То есть на бюджетный рубль мы привлекли три рубля внебюджетных средств. В этом году на энергоснабжение СНТ направим 100 млн рублей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Всего в республике полторы тысячи садовых товариществ, огородничеством занимаются 500 тысяч жителей региона. В Башкортостане особенность СНТ в их численности. Именно поэтому часто сложно собрать кворум. Облегчить работу должна поправка в законе о возможности проводить собрания онлайн.

В Свердловской до 100 участков, у вас больше и до 1000 – это уже мини-город. И те поправки, которые касаются онлайн-голосования, помогут решать проблемы свои внутри самостоятельно. Надежда Локтионова, председатель Союза садоводов г. Екатеринбурга

В этих мини-городах живут люди не только временно, но и постоянно. Радий Хабиров заявил, что в садовых товариществах, которые по масштабам приближаются к населённым пунктам, появятся ФАПы.

Мы готовы в садовых товариществах, которые по масштабам приблизились к населённым пунктам, начать установку первых фельдшерско-акушерских пунктов. Если они будут востребованы, в перспективе сформируем программу на несколько лет. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также, что касается безопасности, глава республики отметил: важно обратить внимание на защиту от пожаров и охрану правопорядка, обеспечить патрулирование там, где это нужно. Поддерживать будут тех, кому это действительно необходимо, кто прилагает усилия для улучшения территории. Помимо компенсаций на благоустройство и различных программ, с этого года садовые товарищества Башкортостана ещё будут получать грант в размере полумиллиона рублей. Конкурс стартует по поручению Радия Хабирова. На финансовую помощь могут рассчитывать 10 лучших СНТ республики.