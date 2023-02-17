Радий Хабиров рассказал, когда сдадут Уфимский хоспис

Уфимский хоспис должны сдать до конца июня. Об этом сообщил глава Башкирии. Радий Хабиров сегодня посетил комплекс зданий республиканского хосписа. Здесь будут оказывать паллиативную помощь пациентам с неизлечимыми заболеваниями – как взрослым, так и детям.

Общая площадь объекта – около 13 тысяч квадратных метров. Стационар будет рассчитан на 60 коек. Отдельные гостевые комнаты предусмотрены для родителей и родственников. Все наружные работы уже практически выполнены. Внутри здания выполняется чистовая отделка. Часть медицинского оборудования уже закуплена. Глава республики осмотрел помещения хосписа и поблагодарил строителей и меценатов, оказавших поддержку в строительстве такого важного объекта.

Это первый хоспис в нашей республике, а в таком масштабном варианте – первый в России, спроектированный именно под хоспис. Обычно под такие учреждения приспосабливали уже существующие объекты. Важно, что здесь мы хотим организовать выездной центр паллиативной помощи и филиалы кафедр Башкирского государственного медицинского университета и Уфимского медколледжа.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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