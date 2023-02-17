Радий Хабиров рассказал, когда сдадут Уфимский хоспис

Это первый хоспис в нашей республике, а в таком масштабном варианте – первый в России, спроектированный именно под хоспис. Обычно под такие учреждения приспосабливали уже существующие объекты. Важно, что здесь мы хотим организовать выездной центр паллиативной помощи и филиалы кафедр Башкирского государственного медицинского университета и Уфимского медколледжа.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан