В Башкирии прошли бесплатные лекции проекта «Диалоги о финансах»

Сегодня в Бирске прошли бесплатные лекции проекта «Диалоги о финансах». О том, как правильно относиться к расходованию средств, откладывать их, не попасть в долговую яму и на уловки мошенников, рассказали эксперты Финансового центра республики и Банка России. Участниками стали более двух тысяч жителей города. Среди них школьники, студенты, предприниматели и пенсионеры.

Так можно начать свой бизнес. Первые уроки финансовой грамотности школьники получают от специалистов Национального банка. Как ставить цели, как учиться откладывать и накопить на мечту, что такое кредиты и какими они бывают? Все в формате интерактива. Школьники уже учатся бережливости в семье. А чтобы уроки финансовой грамотности в школах продолжались, эксперты провели занятия и для педагогов.

На отдельной площадке лекция проходила для взрослых. Здесь можно было узнать, что банкротство физлица – далеко не всегда выход и может принести дополнительные проблемы, а также чем опасны кредитные карты. А вот пенсионерам рассказали, как не стать жертвой мошенников.

Занятий провели и для студентов. Меры господдержки малого и среднего предпринимательства были интересны бизнесменам. На отдельной площадке эксперты встретились и с детьми-сиротами. Социально незащищенным слоям населения уделяют особое внимание.

В прошлом году Министерство финансов республики учредило центр финансовых исследований. Работа по продвижению грамотности в обращении с деньгами объединяет разные ведомства, банки, образовательные учреждения.