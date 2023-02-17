В 2023 году 37 тыс. школьников смогут отправиться в бесплатные экскурсии по Башкирии

«Школьный туризм» – это отличный федеральный проект, который позволяет школьникам лучше узнать свою республику. В 2022 году мы уже принимали участие как пилотный регион, 11 тысяч школьников смогли съездить в экскурсионные туры. В 2023 году этой возможностью смогут воспользоваться 37 тысяч учащихся. Ориентировочно старт проекта будет в апреле.

Светлана Верещагина, заместитель министра предпринимательства и туризма Республики Башкортостан