В 2023 году 37 тыс. школьников смогут отправиться в бесплатные экскурсии по Башкирии

200 тысяч школьников страны отправятся в бесплатные путешествия в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Правительство России выделит на эти цели 1 млрд рублей.
Соответствующее предложение о выделении субсидии в регионы на организацию путешествий для учащихся школ озвучил министр экономического развития Максим Решетников. Благодаря программе школьники 5-9 классов смогут путешествовать по родному краю и знакомиться с его достопримечательностями. Выбрать маршрут, экскурсии и гостиницы дети и родители смогут сами, подав заявку на участие в программе.