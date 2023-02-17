В 2023 году 37 тыс. школьников смогут отправиться в бесплатные экскурсии по Башкирии

200 тысяч школьников страны отправятся в бесплатные путешествия в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Правительство России выделит на эти цели 1 млрд рублей.

Соответствующее предложение о выделении субсидии в регионы на организацию путешествий для учащихся школ озвучил министр экономического развития Максим Решетников. Благодаря программе школьники 5-9 классов смогут путешествовать по родному краю и знакомиться с его достопримечательностями. Выбрать маршрут, экскурсии и гостиницы дети и родители смогут сами, подав заявку на участие в программе.

«Школьный туризм» – это отличный федеральный проект, который позволяет школьникам  лучше узнать свою республику. В 2022 году мы уже принимали участие как пилотный регион, 11 тысяч школьников смогли съездить в экскурсионные туры. В 2023 году этой возможностью смогут воспользоваться 37 тысяч учащихся. Ориентировочно старт проекта будет в апреле.

Светлана Верещагина, заместитель министра предпринимательства и туризма Республики Башкортостан
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