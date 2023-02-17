В Башкирии стартовали соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба»

В Салавате стартовали всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба». В них участвуют команды юношей 2006-2007 годов рождения дивизиона «Волжский». На башкирском льду за победу сражаются 16 коллективов, разбитых на четыре группы. Это клубы из Башкортостана, Татарстана, Марий Эл, Самарской, Саратовской, Челябинской, Нижегородской, Иркутской областей и других регионов.

В одном из матчей встретились хозяева турнира – клуб «Алмаз» и команда «Зилант» из Казани. В итоге игра завершилась со счетом 7:1 в пользу гостей. В своей группе «Зилант» сейчас лидирует с тремя победами в трех играх. На втором месте расположился клуб «Спутник» из Челябинской области. После завершения группового этапа юных хоккеистов ждет плей-офф.