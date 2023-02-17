В Башкирии простились с Динаром Ибрагимовым, погибшим в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции погиб уроженец деревни Утеймуллино Аургазинского района Башкирии Динар Ибрагимов. Об этом сообщил глава района Арслан Шагаретдинов в социальной сети "ВКонтакте".
Сегодня, 17 февраля, состоялась траурная церемония прощания с погибшим бойцом. Глава муниципалитета выразил соболезнования родным и близким военнослужащего.
Редакция bash.news выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Динара Ибрагимова
Фото: Администрация Аургазинского района.