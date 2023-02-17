В Башкирии простились с Динаром Ибрагимовым, погибшим в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции погиб уроженец деревни Утеймуллино Аургазинского района Башкирии Динар Ибрагимов. Об этом сообщил глава района Арслан Шагаретдинов в социальной сети "ВКонтакте".

Фото №1 - В Башкирии простились с Динаром Ибрагимовым, погибшим в зоне СВО

Сегодня, 17 февраля, состоялась траурная церемония прощания с погибшим бойцом. Глава муниципалитета выразил соболезнования родным и близким военнослужащего.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Скорбим вместе с вами…

Арслан Шагаретдинов, глава Аургазинского района

Редакция bash.news выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Динара Ибрагимова

Фото: Администрация Аургазинского района.

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