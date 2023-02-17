В Башкирии бывшего сотрудника колонии подозревают в превышении полномочий и взяточничестве

По версии следствия, подозреваемый в сентябре-октябре 2022 года получил от отбывающего наказание осужденного взятку в размере 110 тыс. рублей за пронос 8 мобильных телефонов на территорию исправительного учреждения, которые являются запрещенными предметами на территории колонии. Однако, пронести устройства в колонию он не успел, так как был уволен со службы.

пресс-служба СУ СКР по РБ