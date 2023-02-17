В Башкирии бывшего сотрудника колонии подозревают в превышении полномочий и взяточничестве

В Стерлитамакском районе на 27-летнего экс-заместителя начальника отдела безопасности исправительной колонии №16 завели два уголовных дела. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Фото №1 - В Башкирии бывшего сотрудника колонии подозревают в превышении полномочий и взяточничестве

По версии следствия, подозреваемый в сентябре-октябре 2022 года получил от отбывающего наказание осужденного взятку в размере 110 тыс. рублей за пронос 8 мобильных телефонов на территорию исправительного учреждения, которые являются запрещенными предметами на территории колонии. Однако, пронести устройства в колонию он не успел, так как был уволен со службы.

пресс-служба СУ СКР по РБ

Сотрудники ФСБ и отдела безопасности ФСИН в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выявили факт получения взятки.

Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия. Следователи устанавливают все детали случившегося, а также проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.

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