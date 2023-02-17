В Башкирии бывшего сотрудника колонии подозревают в превышении полномочий и взяточничестве

В Стерлитамакском районе на 27-летнего экс-заместителя начальника отдела безопасности исправительной колонии №16 завели два уголовных дела. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.
Сотрудники ФСБ и отдела безопасности ФСИН в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выявили факт получения взятки.
Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия. Следователи устанавливают все детали случившегося, а также проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.