В Башкирии женщина зарезала своего сожителя за оскорбления

Преступление произошло 8 ноября прошлого года в здании амбара. Между сожителями произошла ссора, в ходе которой женщина схватила нож и ударила им мужчину в область грудной клетки. Подсудимая испугалась и убежала места преступления. Вернулась обратно она спустя три часа, но сожитель уже истек кровью и скончался.