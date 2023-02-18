В Башкирии женщина зарезала своего сожителя за оскорбления

В Бирске 34-летняя женщина расправилась с сожителем из-за оскорблений. Накануне суд вынес ей приговор, сообщили в пресс-службе инстанции.
Преступление произошло 8 ноября прошлого года в здании амбара. Между сожителями произошла ссора, в ходе которой женщина схватила нож и ударила им мужчину в область грудной клетки. Подсудимая испугалась и убежала места преступления. Вернулась обратно она спустя три часа, но сожитель уже истек кровью и скончался.
Суд приговорил женщину к 6,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.