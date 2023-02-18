В Уфе на 12,5% выросли цены на аренду квартир

Чаще всего жители Уфы проявляли интерес к долгосрочной аренде «однушек» – их доля от общего спроса составила 59,7%, такая же тенденция наблюдается и в других регионах. Далее по популярности идут «двушки» (23,9%), студии (12,1%) и «трешки» (4%). Половина всех сдающихся в аренду в Уфе квартир – однокомнатные (54,6%). Немного меньше сдаются «двушки» (29,7%).