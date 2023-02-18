В селе Башкирии завершилось строительство социально-культурного центра

В Белорецком районе Башкирии в селе Тирлянское завершилось строительство социально-культурного центра. Об этом рассказал глава района Андрей Иванюта.

В настоящее время строители заканчивают отделочные работы, а в скором времени объект будет подключен к отоплению. В конце лета в здании разместят музыкальную школу, клуб, зрительный зал на 300 мест и две библиотеки.