В селе Башкирии завершилось строительство социально-культурного центра

В Белорецком районе Башкирии в селе Тирлянское завершилось строительство социально-культурного центра. Об этом рассказал глава района Андрей Иванюта.
В настоящее время строители заканчивают отделочные работы, а в скором времени объект будет подключен к отоплению. В конце лета в здании разместят музыкальную школу, клуб, зрительный зал на 300 мест и две библиотеки.
По словам руководителя администрации района, сейчас готова проектно-сметная документация для подобного центра в селе Ассы, еще по двум клубам ведется работа.
Фото: Соцсети Андрея Иванюты.