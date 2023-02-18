В зоне СВО погиб командир расчета танковой дивизии Никита Щербинин из Башкирии

В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Белокатайского района Башкортостана Никита Щербинин. Об этом сообщил глава муниципалитета Масхут Минигалин.

Фото №1 - В зоне СВО погиб командир расчета танковой дивизии Никита Щербинин из Башкирии

В своей публикации чиновник написал, что мужчина остался верным военной присяге до конца, и что он навсегда останется в памяти земляков, как человек долга и чести.

Мы – близкие, родные, сослуживцы, жители района, всегда будем помнить нашего земляка. От имени всех жителей Белокатайского района выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким.

Масхут Минигалин, глава Белокатайского района

Как сообщил глава муниципалитета, информация о месте прощания с погибшим военнослужащим, дате и времени будет озвучена позже.

Редакция bash.news выражает свои соболезнования родным, близким и друзьям Никиты Щербинина

Фото: vk.com/glava_belokatai.

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