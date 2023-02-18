В Уфе загорелся склад, пламя охватило 200 квадратных метров

В Уфе вечером 17 февраля произошло возгорание на складе, расположенном на ул. Путейской. На место были направлены силы и средства МЧС и другие экстренные службы. Работа проводилась по повышенному рангу.

В МЧС Башкирии сообщили, что пожар был локализован на площади 200 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать. Все обошлось без пострадавших. В общей сложности к тушению было привлечено 16 единиц техники и 69 человек.

Руководил тушением пожара на месте происшествия замначальника ГУ МЧС по РБ Эдуард Идрисов. Также на место выезжала лаборатория химико-радиометрического центра ГБУ РБ СОМГЗ Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, чтобы оценить обстановку и замерить ПДК. Причина пожара устанавливается.