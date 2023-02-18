Прокурор Уфы провел выездное заседание рабочей группы по защите прав дольщиков

Прокурор Уфы Сергей Воронов 17 февраля провел выездное заседание межведомственной рабочей группы по защите прав дольщиков. В ходе заседания прокурор посетил объекты в Кировском районе города.
В пресс-службе уфимской мэрии сообщили, что прокурор ознакомился с ходом работ по строительству жилых комплексов «Белая Река» и «Цветы Башкирии». Также он посетил стройплощадку на ул. Октябрьской Революции, где возводят три жилых дома. Ожидается, что их строительство завершится уже к концу текущего года.
В администрации Уфы отметили, что особое внимание прокурор уделил объему и качеству произведенных работ, а также укомплектованности стройплощадок как рабочими, так и необходимой строительной техникой.
Фото: администрация Уфы