Прокурор Уфы провел выездное заседание рабочей группы по защите прав дольщиков

В пресс-службе уфимской мэрии сообщили, что прокурор ознакомился с ходом работ по строительству жилых комплексов «Белая Река» и «Цветы Башкирии». Также он посетил стройплощадку на ул. Октябрьской Революции, где возводят три жилых дома. Ожидается, что их строительство завершится уже к концу текущего года.