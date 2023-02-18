От лапши до бронированных машин: Радий Хабиров рассказал, как жители Башкирии помогают бойцам СВО

Дочернее предприятие «Башнефтегеофизики» – компания «Сервис-Мастер» – за счет собственных средств гражданские автомобили готовят для СВО. Сейчас там собирают бортовой «Урал» для минометного расчета. Монтируют здесь и печки-буржуйки. И это всего лишь несколько примеров, отметил глава республики.