От лапши до бронированных машин: Радий Хабиров рассказал, как жители Башкирии помогают бойцам СВО

В Ермекеевском районе республики женщины организовали акцию «Солдатская домашняя лапша». Об этом на своих страницах в соцсетях рассказал Глава Башкортостана Радий Хабиров. Всего жительницы района заготовили 45 кг лапши.
Супруги Кондратьевы передали трех баранов, из которых местные хозяйки приготовили 150 банок тушенки. Кроме того, ермекеевцы собирают мед, другие домашние продукты. Также Радий Хабиров отметил жительницу Янаула Эльвиру Мухаметшину, которая с единомышленницами шьет шапки, повязки, пояса, белье, спальники, шевроны, снуды и другие нужные для наших бойцов вещи.
Дочернее предприятие «Башнефтегеофизики» – компания «Сервис-Мастер» – за счет собственных средств гражданские автомобили готовят для СВО. Сейчас там собирают бортовой «Урал» для минометного расчета. Монтируют здесь и печки-буржуйки. И это всего лишь несколько примеров, отметил глава республики.