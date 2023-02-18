В Уфе на базе УУНТ открылся форум «Курс – 2023»

О карьере понятным языком рассказали молодёжи с 14 до 35 лет. В Уфе открылся форум «Курс – 2023». Он проходит на базе Уфимского университета науки и технологий. Участвовать могли все желающие. Для этого нужно было зарегистрироваться до 9 февраля. Заявки подали более 200 человек. Среди них как просто слушатели мастер-классов, так и те, кто подготовил проекты и может выиграть гранты на реализацию идей.

Построение карьеры сравнили с прохождением игры. Уровни – как должности, характеристики персонажа – как профессиональные навыки. О такой аналогии рассказали на одной из площадок молодёжного форума открылся форум «Курс – 2023». Получается, вся наша жизнь и правда игра, только в данном случае аналогия не с театром, а с виртуальностью. Какую именно игру проходить, можно было выбрать на форуме, на ярмарке вакансий.

Началом карьеры становится и добровольческая работа. Записаться в волонтёры можно было прямо на форуме. Повышать конкурентоспособность помогает и проектная работа. В программе – защита кейсов. Один из таких – «Дустар». Это интерактивная образовательная площадка, которую развивает команда пока ещё первокурсников.