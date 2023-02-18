Эстрадно-джазовый оркестр Башкирской госфилармонии отмечает 25-летие

Коллектив оркестра уникальный, так как имеет две составляющие: эстрадно-симфоническую (со струнной группой, деревянными духовыми) и джазовую. Эта особенность позволяет оркестру быть всегда востребованным и давать огромное количество разноплановых сольных концертов с мэтрами мирового джаза.