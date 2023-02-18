Промчаться быстрее всех в самых древних приспособлениях для передвижения по снегу. В Уфе прошли соревнования по бегу на снегоступах. Участникам состязания предстояло на время преодолеть дистанцию от 10 до 200 метров в зависимости от возраста.
Проходили забеги на территории пункта временного размещения, где проживают семьи из Донбасса. Кстати, мероприятие проводилось в рамках проекта «Инклюзивная спортивная суббота».
Проект реализуется на средства президентского гранта. Каждые выходные для детей с инвалидностью и их родителей проводят тренировки по горнолыжному спорту, сноуборду и как раз бегу на снегоступах. Активно вовлечены в процесс семьи из Луганской и Донецкой народных республик.