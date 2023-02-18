Главный тренер сборной России по каратэ приехал в Уфу с мастер-классом

Мастер-класс от главного тренера сборной. В Уфе прошел учебно-тренировочный семинар для воспитанников Федерации каратэ республики. Поделиться знаниями приехал многократный чемпиона мира и Европы и главный тренер национальной команды Исламутдин Эльдарушев.

Когда слова на русском и японском переплетаются воедино. В каратэ непростая терминология, но ребята привыкли. За годы тренировок они выучили основные названия упражнений и их перевод. Например, отработка кидзами-цуки, или удара рукой, – одно из первых заданий на учебно-тренировочном семинаре. Исламутдин Эльдарушев уже приезжал в Уфу, но в качестве главного тренера сборной здесь впервые.

Не жалеет сил на тренировке Александра Горбунова – обладательница коричневого пояса. Чем темнее его цвет, тем сильнее спортсмен. В каратэ пришла вслед за братом, променяв бальные платья на кимоно. Не затерялся на фоне старших ребят один из самых юных участников семинара – 9-летний Сулейман Аминев. Он пришел в каратэ, чтобы стать сильнее. Теперь побеждает на соревнованиях. В копилке спортсмена уже 10 медалей, половина из которых – золотые.

Основной акцент на мастер-классе наставник сборной уделял технической составляющей дисциплины. Он уверен: за два дня сложно научить новому, но даже если ребята усвоят хотя бы 10 процентов информации, это уже успех.