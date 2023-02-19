В Уфе в туалете торгового центра подростки издевались над 13-летним мальчиком

В торговом центре Уфы подростки издевались на 13-летним мальчиком. Об этом сообщили в Следкоме Башкирии.

Известно, что над школьником измывались двое юных уфимцев. Свои издевательства ребята снимали на видео и показывали окружающим.

Как сообщает телеграмм-канал Mash-Batash, хулиганы установили заранее на телефон пострадавшего специальную программу, которая позволяет отслеживать перемещения, и выследили его в туалете городского ТРЦ. В кабинке они заставили ребенка полностью раздеться и стали снимать подростка. Затем мальчики распространили видео по своим друзьям и знакомым.

Когда о случившемся узнали родители уфимца, они обратились за помощью к правоохранителям.