В Башкирии у пьющей матери забрали голодавшего 10-летнего ребенка

В Белорецке у 33-летней матери забрали 10-летнего сына. Женщина била ребенка, морила голодом и таскала его по притонам, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

У жительницы Белорецка есть два ребенка — сын и шестилетняя девочка. Ни за одним из них женщина не ухаживала, много пила и вела аморальный образ жизни. Сейчас дочь женщины живет в деревне с бабушкой, а сын — в социальном приюте, где с ним работают психологи.