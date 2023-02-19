В Башкирии у пьющей матери забрали голодавшего 10-летнего ребенка

В Белорецке у 33-летней матери забрали 10-летнего сына. Женщина била ребенка, морила голодом и таскала его по притонам, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Фото №1 - В Башкирии у пьющей матери забрали голодавшего 10-летнего ребенка

У жительницы Белорецка есть два ребенка — сын и шестилетняя девочка. Ни за одним из них женщина не ухаживала, много пила и вела аморальный образ жизни. Сейчас дочь женщины живет в деревне с бабушкой, а сын — в социальном приюте, где с ним работают психологи.

Мальчик рассказал, что ему часто приходилось есть одни приправы, так как дома другой еды не было.

«По словам ребенка, иногда ему приходится питаться одними приправами. Условий для полноценного развития маленького человека матерью созданы не были. На теле несовершеннолетнего были замечены синяки».  

пресс-служба МВД РБ

После осмотра медиков, выяснивших, что здоровье ребенка подорвано из-за обстановки в семье, мальчика было решено изъять из семьи. Сейчас он находится в социальном приюте для детей и подростков, с ним работают психологи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении матери, заключили в ведомстве.

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