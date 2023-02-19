В Башкирии у пьющей матери забрали голодавшего 10-летнего ребенка

В Белорецке у 33-летней матери забрали 10-летнего сына. Женщина била ребенка, морила голодом и таскала его по притонам, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
У жительницы Белорецка есть два ребенка — сын и шестилетняя девочка. Ни за одним из них женщина не ухаживала, много пила и вела аморальный образ жизни. Сейчас дочь женщины живет в деревне с бабушкой, а сын — в социальном приюте, где с ним работают психологи.
Мальчик рассказал, что ему часто приходилось есть одни приправы, так как дома другой еды не было.
После осмотра медиков, выяснивших, что здоровье ребенка подорвано из-за обстановки в семье, мальчика было решено изъять из семьи. Сейчас он находится в социальном приюте для детей и подростков, с ним работают психологи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении матери, заключили в ведомстве.