«Гордимся вами!»: Радий Хабиров поблагодарил спасателей-добровольцев, работавших в Турции

Вот уже вторую неделю и в республиканских сводках новостей информация о последствиях землетрясения в Турции. Разгребать завалы активно помогали башкирские спасатели-добровольцы. Специалисты работали в одном из наиболее пострадавших турецких городов – Кахраманмараше. На их счету не одна спасенная жизнь. А потому по возвращении домой спасателей встречали как настоящих героев. Радий Хабиров поблагодарил их за работу, отметив, что каждый справился с возложенной на него тяжелой миссией.
Раньше здесь виднелись лишь снежные вершины, а теперь горы обломков, что когда-то были зданиями. Кахраманмараш – один из наиболее пострадавших турецких городов, куда сразу по прилёте отправились башкирские спасатели-добровольцы. Специалисты вручную разбирали завалы, а рядом сутками напролёт с надеждой дежурили родственники погребённых под обломками. Но чаще всего находили тех, кого нести уже приходилось в черных пакетах.
И такие истории давали надежду, что под завалами ещё есть живые. Времени мало, поэтому работали практически круглосуточно. То, что не способен увидеть человеческий глаз, старался почуять Торин – пёс-спасатель. Вместе со своей хозяйкой Надеждой Отвесовой они обследовали места обрушений, он залезал в расщелины, куда люди добраться не могли. Таких четвероногих спасателей в Турции не хватало.
Как и остальные спасатели, которые, взяв отпуск, отправились добровольцами на выручку. В разрушенном городе специалисты достали шесть выживших. А на родине за них переживали близкие, особенно когда появилась новость о том, что турецких спасателей завалило обломками при разборах.
Отряд встречали родственники, коллеги и Глава Башкортостана. Радий Хабиров поблагодарил сотрудников Управления гражданской защиты и Госкомитета по ЧС за профессионализм и спасённые жизни.
На помощь приходили и нашим спасателям. Турецкие власти и местные жители помогали с размещением и питанием.
У многих турков, живущих в Уфе, близкие находились как раз в Кахраманмараше. Они решили лично прийти и поблагодарить спасателей за поддержку. Спасибо на русском, турецком, английском спасатели не раз слышали и в Турции. До аэропорта Стамбула добирались под аплодисменты. Начиная с улицы, где благодарили случайные прохожие, незнакомые люди заключали в объятия, заканчивая аэропортом. Десятки сотрудников выстроились в длинный коридор и аплодировали, не жалея ладоней, тем, кто все эти дни работал, не жалея себя.