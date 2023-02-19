«Гордимся вами!»: Радий Хабиров поблагодарил спасателей-добровольцев, работавших в Турции

Вот уже вторую неделю и в республиканских сводках новостей информация о последствиях землетрясения в Турции. Разгребать завалы активно помогали башкирские спасатели-добровольцы. Специалисты работали в одном из наиболее пострадавших турецких городов – Кахраманмараше. На их счету не одна спасенная жизнь. А потому по возвращении домой спасателей встречали как настоящих героев. Радий Хабиров поблагодарил их за работу, отметив, что каждый справился с возложенной на него тяжелой миссией.

Раньше здесь виднелись лишь снежные вершины, а теперь горы обломков, что когда-то были зданиями. Кахраманмараш – один из наиболее пострадавших турецких городов, куда сразу по прилёте отправились башкирские спасатели-добровольцы. Специалисты вручную разбирали завалы, а рядом сутками напролёт с надеждой дежурили родственники погребённых под обломками. Но чаще всего находили тех, кого нести уже приходилось в черных пакетах.

Сразу же по приезде русскоговорящий турок к нам побежал: «Русские, русские!». Повел нас к обвалившемуся 8-этажному зданию. Люди были благодарны нам, хотя погибших много. Крайнюю женщину достали живой, она 9 суток провела под завалами. Александр Григорьев, начальник поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты г. Уфы

И такие истории давали надежду, что под завалами ещё есть живые. Времени мало, поэтому работали практически круглосуточно. То, что не способен увидеть человеческий глаз, старался почуять Торин – пёс-спасатель. Вместе со своей хозяйкой Надеждой Отвесовой они обследовали места обрушений, он залезал в расщелины, куда люди добраться не могли. Таких четвероногих спасателей в Турции не хватало.

Мы работали не только со своими коллегами из республики, нас приглашали и на соседние завалы, на одном из них Торин нашел двух живых людей. Радость, безусловно, радость. Шум, пыль, много запахов – на тренировке такое не сымитируешь, но Торин справился и показал себя отлично. Надежда Отвесова, начальник оперативного отдела аварийно-спасательной службы Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС

Как и остальные спасатели, которые, взяв отпуск, отправились добровольцами на выручку. В разрушенном городе специалисты достали шесть выживших. А на родине за них переживали близкие, особенно когда появилась новость о том, что турецких спасателей завалило обломками при разборах.

Отряд встречали родственники, коллеги и Глава Башкортостана. Радий Хабиров поблагодарил сотрудников Управления гражданской защиты и Госкомитета по ЧС за профессионализм и спасённые жизни.

Благодарю всех вас за работу! У вас была тяжёлая миссия, и вы с честью с ней справились. Важно, что вы спасли шестерых человек, в том числе двух детей. Турецкая сторона тоже благодарит вас за поддержку. В тяжёлую минуту мы отозвались и пришли на помощь – это в традициях нашего народа. Гордимся вами! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Когда произошла эта страшная трагедия, мы с коллегами единогласно решили, что должны помочь турецкому народу. Спасённые жизни – это результат работы нашей команды. Выражаю слова благодарности Радию Хабирову, представителям Башкортостана в Турции, которые оказали нам всестороннюю поддержку. Денис Габдрахимов, начальник центрального поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС

На помощь приходили и нашим спасателям. Турецкие власти и местные жители помогали с размещением и питанием.

Я не могла не поехать. Самое сложное – эмоции родных, которые вокруг завалов стоят и ждут, что близких достанут живыми. И доставать тела погибших очень страшно, хотя это наша работа. Особенно детские тела – это всегда очень сложно. Яна Калинина, спасатель 3-го класса поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты г. Уфы