Радий Хабиров осмотрел территорию для разведения белорусских зубров

Посетил во время рабочей поездки Радий Хабиров и социальный объект. Школа 1990 года постройки в селе Юмагузино получила в новом учебном году вторую жизнь. Благодаря программе модернизации школьных систем образования она стала современным учебным заведением. На первый и масштабный капремонт было выделено более 90 миллионов рублей. Главе республики провели экскурсию по обновленному зданию. Здесь сейчас обучаются 300 детей, в том числе из близлежащих населенных пунктов.