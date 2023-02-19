Радий Хабиров осмотрел территорию для разведения белорусских зубров

Продолжение получил проект по разведению в регионе зубров. На неделе власти определили территорию для этого – природный парк «Мурадымовское ущелье». На первом этапе предполагается переселить туда порядка 20 млекопитающих. Площадку проектируемого участка для интродукции осмотрел Радий Хабиров в ходе рабочей поездки в Кугарчинский район. Руководитель региона побывал также на строительной площадке животноводческого комплекса на 1200 голов. Решение о возведении фермы было одобрено на «Инвестиционном часе».
Для завоза зубров – необычных для Башкортостана животных – необходимо прежде всего подготовить условия их обитания и продумать рацион. Последний фактор играет одну из главных ролей. Формирование популяции начнется на территории природного парка «Мурадымовское ущелье». Участок для первой партии зубров – переселенцев из Белоруссии – подобран. Это будет вольер площадью 195 гектаров.
Территорию проектируемого участка для искусственного переселения зубров Радий Хабиров осмотрел во время рабочей поездки в Кугарчинский район. По словам главы республики, уникальные животные в природном парке станут еще одной точкой притяжения туристов. При этом важно учесть мнение жителей, проживающих в ближайших к вольеру населенных пунктах.
Сотрудничество с белорусскими коллегами планируется и в рамках строительства недалеко от села Ялчино животноводческого комплекса. Инициатива возведения фермы на 1200 голов КРС была одобрена на «Инвестчасе». Стоимость проекта – чуть более полумиллиарда рублей. Ферма будет включать два коровника, телятник, доильный зал и комбикормовый завод. В перспективе планируется производить до 50 тонн молока в сутки. Для обсуждения дальнейших мер поддержки при строительстве животноводческого комплекса Радий Хабиров пригласил предпринимателя на ближайший «Инвестчас».
Посетил во время рабочей поездки Радий Хабиров и социальный объект. Школа 1990 года постройки в селе Юмагузино получила в новом учебном году вторую жизнь. Благодаря программе модернизации школьных систем образования она стала современным учебным заведением. На первый и масштабный капремонт было выделено более 90 миллионов рублей. Главе республики провели экскурсию по обновленному зданию. Здесь сейчас обучаются 300 детей, в том числе из близлежащих населенных пунктов.
В рамках президентской программы в школах проводится не только ремонт, но и благоустраивается территория, закупается необходимое оборудование. В этом году планируется обновить 77 учебных заведений, а до 2026 – более 300. Цифры масштабные, и это можно считать прорывом в образовании.
Радий Хабиров в рамках поездки в Кугарчинский район провёл зональное совещание с главами сельских поселений. На семинаре присутствовали руководители сельсоветов южной части республики. Состоялся диалог по вопросам социально-экономического развития территорий. Глава республики поручил чиновникам использовать ресурсы на местах максимально эффективно, чтобы всё работало на повышение качества жизни людей.