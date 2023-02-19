«Спасибо, что не забываете»: до участников СВО из Башкирии добрался очередной гумконвой

Со всей республики – для своих родных. По поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова на Донбасс прибыл очередной гуманитарный конвой. Помимо батальонов, внедорожники, спецсредства и стройматериалы для блиндажей передали полку, большая часть которого состоит из башкирских мобилизованных. Всё необходимое собрали по заявкам самих военнослужащих.

Гумконвой прибыл в место назначения точно в срок. А уже на следующее утро началась разгрузка. Вода, медикаменты, спецсредства для военнослужащих, печки-буржуйки, бензопилы. Всё, о чем просили сами бойцы, и то, что от чистого сердца отправили юные жители республики.

Передаем приветы от наших детей, от клуба «Динамовские тигры» из города Уфы. Наши дети написали эти письма для наших героев, для наших бойцов в поддержку СВО, в поддержку ребят. Владимир Кузнецов, президент Федерации дзюдо Республики Башкортостан

С очередным гумконвоем привезли не только письма, постарались отработать каждую просьбу военнослужащих.

11 фур загружены 22 автомобилями большой проходимости. Потому что сегодня и мобилизованные, и батальоны нуждаются в дополнительной технике. Кроме техники, мы привезли много компьютеров, печки-буржуйки, медикаменты, продукты питания. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Внедорожники нужны и башкирским медикам, которые находятся в служебной командировке на Донбассе. Им прислали ещё один УАЗ. Гуманитарку своим землякам привезли и главы районных администраций.

С каждым днём активность возрастает. Буквально 3-4 недели назад мы объявили сбор, люди активизировались. И бабушки носки везут, и наши школьники помогают, и организации подключились. Вот сейчас приехали сюда, а уже новый гуманитарный груз наши земляки собирают. Ильнур Игдиев, глава администрации Буздякского района

После построения маршрутов колонна делится и разъезжается по всем четырем новым регионам России – Запорожской и Херсонской областям, ЛНР и ДНР. Большая часть гумконвоя едет в один из крупнейших башкирских полков на Донбассе.

Мы доехали до позиций мобилизованных ребят из Башкортостана. Несмотря на непосредственную близость от линии боевого соприкосновения и непрекращающиеся артобстрелы, гуманитарный конвой приехал сюда в целости и сохранности. Ребятам по их просьбе привезли компьютерную технику, принтеры, спецсредства. Также на фурах сюда привезли строительные материалы, бензопилы, дизель-генераторы. Всё, о чем просили сами мобилизованные, доставили из Башкортостана.

Привезли ноутбуки, бумагу, витые пары – всё, что необходимо для информационного компьютерного обслуживания деятельности подразделения. Это всё по их просьбе, по их заказу. Александр Лопухов, заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по ЧС

Но основное, конечно, в преддверии Дня защитника Отечества – это письма и посылки из дома, от родных и близких. Мы всегда вас ждём. Все переживают за вас. Огромный привет Радий Фаритович лично просил передать вам. Потому что у вас 95 процентов личного состава – из Республики Башкортостан. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Гуманитарная помощь от Башкирии приходит регулярно. Вот буквально два дня назад приходила, и вот опять приехали. Всё то, что нам необходимо, республика поставляет. Мы ни в чем не нуждаемся. Поэтому спасибо главе республики от меня лично, от моих ребят за то, что нас не забываете, за то, что просим, доставляете. Позывной «Янычар», командир полка

Легкие внедорожники нужны бойцам для вывоза раненых, доставки на позиции личного состава и боеприпасов. Некоторые УАЗы привезли с полезным прицепом.

Прислали УАЗик, в полевых условиях очень нужная машина. А ещё есть баня. Баня – это вообще вещь, потому что помыться негде, когда в полях находишься. Спасибо всем, кто помогал. Позывной «Смайлик»

Не только благодарности, но и свои приветы мобилизованные передали через съёмочную группу своим родным. Связаться по телефону возможность есть не всегда.

Передаем привет Буздякскому району, спасибо за гуманитарную помощь.

У нас тут всё нормально, всем родным и близким большой привет.

Мы здесь находимся три месяца. Родные, родители отреагировали нормально. Семья тоже нормально. Сами из Туймазов, Республика Башкортостан. Всем ребятам большой привет, спасибо, что поддерживают. Позывной «Азиз»