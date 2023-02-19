Из Башкирии на Донбасс отправился праздничный гумконвой

Сегодня на Донбасс отправился очередной гумконвой с индивидуальными посылками для бойцов. В них, помимо самого необходимого, письма от жён и родителей, рисунки от детей. Это своеобразный привет из дома от родных и близких ко Дню защитника Отечества.