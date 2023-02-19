Как развивается среднее медицинское образование в Башкирии

В Дуванском районе на этой неделе открылся филиал Уфимского медицинского колледжа. Таким образом, у студентов северо-востока республики появилась возможность получать среднее специальное образование в сфере здравоохранения рядом с домом. Филиал появился по поручению Главы Башкортостана. Ранее таким же образом медколледжи республики открыли филиалы в Учалах, Нефтекамске и Октябрьском. И везде учебные заведения находятся рядом с медицинскими, так что теорию и практику студенты изучают, по сути, в одном месте.

Особенности строения организма человека можно изучать и через специальный конструктор. Занятия здесь проходят в новых уютных кабинетах. Филиал Уфимского медколледжа открылся в селе Месягутово. На ремонт здания и оснащение учебных кабинетов из республиканского бюджета выделили более 10 млн рублей. В классах есть ноутбуки, компьютеры и интерактивные панели. Помимо этого, приобрели специальные манекены, фантомы, тренажеры.

Филиал расположился в поликлинике и здании Месягутовского межмуниципального центра. Здесь будут обучаться медсестры, медбратья и фельдшеры. Профильные дисциплины будут вести сотрудники больницы и преподаватели Уфимского медколледжа. Предполагается, что раз в квартал студенты будут ездить на занятия в столицу. На церемонии открытия успехов в учебе будущим коллегам пожелал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Филиалы медколледжей открываются по всей республике. В г. Октябрьском отдельное двухэтажное здание распахнуло свои двери в январе. Оно расположилось на территории больничного городка. Провели ремонт и оснастили спецоборудованием и техникой. Студенты признаются: учиться в родном городе в разы комфортнее, чем ездить на занятия в соседний. Сейчас в новом филиале обучаются две группы по 25 человек. Но в будущем количество студентов вырастет.

Стать медсестрой или фельдшером, не покидая родного города, теперь могут и жители Нефтекамска. Среднее медобразование доступно абитуриентам и в Учалах. Филиал Белорецкого медицинского колледжа заработал с декабря. Под учебное пространство отвели первый этаж одного из отделений городской больницы. К слову, учиться приходят не только вчерашние школьники.

Особое внимание модернизации средне-специального образования уделил Радий Хабиров, поручив развивать колледжи в приграничных районах республики. Важно, чтобы студенты оставались учиться в Башкортостане и затем здесь же трудоустраивались. На неделе руководитель региона посетил Центр подготовки кадров для машиностроительной отрасли, созданный на базе уфимского колледжа. Его корпуса и мастерские в этом году обновили. Благодаря федеральной программе «Профессионалитет» учебное заведение получило 100 млн рублей. Еще 114 вложила республика. Субсидировал модернизацию и заинтересованный работодатель – ОДК-УМПО.

Мы видим, как преобразилось учебное заведение. Образовательный процесс вышел на новый уровень. В последние годы мы начали уделять серьёзное внимание улучшению материально-технической базы колледжей. Только в прошлом году мы сделали капремонт в 11 колледжах по всей республике. Видим, что растёт престиж рабочих профессий, увеличивается конкурс в средние специальные учебные заведения. К нам едут поступать молодые люди из соседних регионов. Таким образом мы решаем кадровый вопрос наших предприятий. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан