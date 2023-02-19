Как развивается среднее медицинское образование в Башкирии

В Дуванском районе на этой неделе открылся филиал Уфимского медицинского колледжа. Таким образом, у студентов северо-востока республики появилась возможность получать среднее специальное образование в сфере здравоохранения рядом с домом. Филиал появился по поручению Главы Башкортостана. Ранее таким же образом медколледжи республики открыли филиалы в Учалах, Нефтекамске и Октябрьском. И везде учебные заведения находятся рядом с медицинскими, так что теорию и практику студенты изучают, по сути, в одном месте.

Особенности строения организма человека можно изучать и через специальный конструктор. Занятия здесь проходят в новых уютных кабинетах. Филиал Уфимского медколледжа открылся в селе Месягутово. На ремонт здания и оснащение учебных кабинетов из республиканского бюджета выделили более 10 млн рублей. В классах есть ноутбуки, компьютеры и интерактивные панели. Помимо этого, приобрели специальные  манекены, фантомы, тренажеры.

Филиал расположился в поликлинике и здании Месягутовского межмуниципального центра. Здесь будут обучаться медсестры, медбратья и фельдшеры. Профильные дисциплины будут вести сотрудники больницы и преподаватели Уфимского медколледжа. Предполагается, что раз в квартал студенты будут ездить на занятия в столицу. На церемонии открытия успехов в учебе будущим коллегам пожелал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Филиалы медколледжей открываются по всей республике. В г. Октябрьском отдельное двухэтажное здание распахнуло свои двери в январе. Оно расположилось на территории больничного городка. Провели ремонт и оснастили спецоборудованием и техникой. Студенты признаются: учиться в родном городе в разы комфортнее, чем ездить на занятия в соседний. Сейчас в новом филиале обучаются две группы по 25 человек. Но в будущем количество студентов вырастет.

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Стать медсестрой или фельдшером, не покидая родного города, теперь могут и жители Нефтекамска. Среднее медобразование доступно абитуриентам и в Учалах. Филиал Белорецкого медицинского колледжа заработал с декабря. Под учебное пространство отвели первый этаж одного из отделений городской больницы. К слову, учиться приходят не только вчерашние школьники.

Особое внимание модернизации средне-специального образования уделил Радий Хабиров, поручив развивать колледжи в приграничных районах республики. Важно, чтобы студенты оставались учиться в Башкортостане и затем здесь же трудоустраивались. На неделе руководитель региона посетил Центр подготовки кадров для машиностроительной отрасли, созданный на базе уфимского колледжа. Его корпуса и мастерские в этом году обновили. Благодаря федеральной программе «Профессионалитет» учебное заведение получило 100 млн рублей. Еще 114 вложила республика. Субсидировал модернизацию и заинтересованный работодатель – ОДК-УМПО.

Мы видим, как преобразилось учебное заведение. Образовательный процесс вышел на новый уровень. В последние годы мы начали уделять серьёзное внимание улучшению материально-технической базы колледжей. Только в прошлом году мы сделали капремонт в 11 колледжах по всей республике. Видим, что растёт престиж рабочих профессий, увеличивается конкурс в средние специальные учебные заведения. К нам едут поступать молодые люди из соседних регионов. Таким образом мы решаем кадровый вопрос наших предприятий.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ежегодно на развитие колледжей из регионального бюджета выделяется полмиллиарда рублей. Капремонт проведен уже в 11 средних специальных заведениях. А всего в республике их более 90. Спрос на специалистов большой.  Производственные организации устраняют кадровый дефицит, а студенты уже знают, что без работы после учёбы не останутся.

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