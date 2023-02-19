Мотогонщик из Уфы Николай Красников завершает спортивную карьеру

На этой неделе свою карьеру завершил один из самых титулованных спортсменов в истории республики. У мотогонщика Николая Красникова одних только званий чемпиона мира в личном зачете восемь. Это и по сей день рекорд, который будет сложно кому-либо превзойти. На протяжении двух десятилетий он оставался лидером башкирских мотогонок. Каким получился чемпионский путь Николая Красникова, – в нашем сюжете.
Фирменная «ласточка» от Николая Красникова – именно так прославленный чемпион приветствовал публику после больших побед. Свидетелем завершения спортивной карьеры многократного чемпиона мира стали тысячи болельщиков на трибунах уфимского стадиона «Строитель».
Десять лет назад Николай Красников перестал выступать на чемпионатах мирах и решил поменять род деятельности. Он стал спортивным функционером и в конечном итоге возглавил центр технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова. За это время выросло целое поколение гонщиков. Они сумели достойно заменить и самого Красникова, и других спортсменов, которые блистали в начале века.
Восемь раз он выиграл титул чемпиона мира в личном зачете, 12 – в командном. Дважды покорялся ему титул лучшего гонщика Европы. Это красиво звучит, но только сами спортсмены знают, что стоит за этим внушительным списком. О том, что мотогонщики каждый раз, выходя на лед, рискуют жизнью и здоровьем, напомнило субботнее падение на уфимских соревнованиях гонщика тольяттинской «Мега-Лады» Игоря Кононова. В результате уроженец Стерлитамака получил серьезную травму позвоночника. В карьере каждого гонщика были непростые моменты, и Николай Красников не исключение.
Новый лидер башкирских мотогонок на льду – Никита Богданов. Ему удалось перенять у старшего товарища все его лучшие качества. Молодой уфимец в прошлом сезоне был в двух шагах от титула чемпиона мира, помешало только отстранение россиян от международных стартов. Еще один башкирский гонщик Динар Валеев стал чемпионом мира в 2021-м. Дело Николая Красникова живет. Сам он продолжит работать уже на посту руководителя спортивной школы имени Николая Гастелло.