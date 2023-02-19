Мотогонщик из Уфы Николай Красников завершает спортивную карьеру

На чемпионатах мира я не выступаю уже десять лет. Выступал в командных чемпионатах России и других соревнованиях с целью воспитания своих спортсменов. Мы вместе соревновались, они росли. Но ребята достигли такого уровня, что с ними уже нет потребности выступать, чему-то их учить. Уровень у них высокий, я уже занимаюсь совсем другими делами.

Николай Красников, многократный чемпион мира по мотогонкам на льду