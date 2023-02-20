Житель Уфы решил устроить кровавую расправу прямо в кафе

По версии следствия, ночью с 12 на 13 февраля 2023 года обвиняемый, находясь около кафе на улице Бакалинская г. Уфы, в ходе конфликта с 37-летним мужчиной на почве личной неприязни из-за разногласий по поводу их общей знакомой, нанес ему не менее трех ударов ножом в живот, руку и ногу. Знакомые потерпевшего увезли его с места конфликта и передали сотрудником скорой помощи.

пресс-служба СУ СКР по РБ