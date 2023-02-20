Житель Уфы решил устроить кровавую расправу прямо в кафе
В башкирской столице 38-летнего мужчину обвиняют в покушении на убийство знакомого. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по РБ.
По версии следствия, ночью с 12 на 13 февраля 2023 года обвиняемый, находясь около кафе на улице Бакалинская г. Уфы, в ходе конфликта с 37-летним мужчиной на почве личной неприязни из-за разногласий по поводу их общей знакомой, нанес ему не менее трех ударов ножом в живот, руку и ногу. Знакомые потерпевшего увезли его с места конфликта и передали сотрудником скорой помощи.
пресс-служба СУ СКР по РБ
Мужчине удалось выжить благодаря оказанной медицинской помощи. Сейчас он находится в больнице. Нападавший был задержан по месту жительства.
Следователи допросили свидетелей и сейчас устанавливают все детали случившегося. Мужчину заключили под стражу.