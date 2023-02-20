В Уфе в ДТП пострадала 6-летняя девочка

В башкирской столице столкнулись автомобили Kia Rio и Hyundai i10. ДТП произошло около дома №12 по улице Сельской Богородской, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Уфе.

Виновником аварии оказался 38-летний водитель автомобиля "Киа". Выезжая с территории гаражного кооператива, он не уступил дорогу автомобилю марки "Хендэ".

В результате ДТП пострадала 6-летняя пассажирка автомобиля Hyundai i10. В момент столкновения девочка находилась в удерживающем устройстве. Сейчас устанавливаются все детали случившегося.