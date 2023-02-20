В России может появиться единый закон о тишине и покое

Во всех регионах России может появиться единый закон о тишине и покое. Запрет на шум могут ввести с 22:00 до 07:00.

Как сообщает издание «Известия», документ определяет единое время для шумных строительных работ — с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 14:00 до 16:00. Исключения — праздничные дни (например, в новогоднюю ночь шуметь можно до 4:00), устранение последствий ЧС и так далее.

Сегодня каждый субъект устанавливает правила самостоятельно. В Башкирии, например, шуметь нельзя в будни с 23:00 до 07:00, а в выходные и праздничные дни – с 23:00 до 09:00. На новогодние и иные официальные праздники, культурно-массовые мероприятия действие документа не распространяется. Также закон запрещает ремонтные работы в жилых домах и общежитиях днем с 13:00 до 15:00.