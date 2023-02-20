В Бирском районе выявили победителя муниципального этапа конкурса «Трезвое село»

В Бирском районе село Кузово победило на муниципальном этапе республиканского конкурса «Трезвое село». В честь этого в населенном пункте прошел культурно-спортивный праздник. Лыжные гонки, народные, игры, концерт и выставка мастеров. Тем самым кузовцы доказывают, что радоваться умеют без горячительных напитков. Теперь жители села готовятся стать лучшими в Башкортостане.

Борьба за победу начинается с первых метров трассы. Родители активно подбадривают детей. А пока одна группа лыжников рвется к финишу, на старт выходит другая. В селе Кузово этот зимний вид спорта в почете у жителей всех возрастов.

Вместо дудок болельщики используют бубен. Кстати, это традиционный марийский инструмент. В Кузово большой культурно-спортивный праздник. Село одержало победу на районном этапе республиканского конкурса «Трезвое село».

Танцевальный флешмоб плавно перетек в концерт творческих коллективов. Поддержать жителей Кузово приехали из разных уголков района. Перетягивание каната, зимний футбол, гиревой спорт, стрельба из лука, мастер-классы и выставка мастеров. В селе активный образ жизни – в почёте.

К слову, есть возле Кузово и туристические достопримечательности. Здесь создана экотропа к усадьбе Кощеевых. Сельчане уже проводят здесь марийский фестиваль «Эр Вий», который дружно справляют вместе с русскими, татарами и башкирами. И конкурс «Трезвое село» как раз показывает, что там, где нет алкоголя, село развивается и растет.