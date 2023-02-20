В Башкирии депутаты внесут законопроект, ужесточающий ответственность для коммунальных служб

По словам Константина Толкачева, согласно жилищному кодексу при завышении платы за ЖКУ виновный должен выплатить потерпевшей стороне штраф в размере 50% от суммы переплаты. В то же время заставить выплатить эти деньги невозможно: поставщик коммунальных услуг может сколько угодно тянуть с принятием такого решения.