В Башкирии депутаты внесут законопроект, ужесточающий ответственность для коммунальных служб

Парламент Башкирии намерен внести в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности для поставщиков коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Государственного собрания региона.
Законопроект предусматривает штрафы за повышенные счета коммунальных служб. Документ об ужесточении ответственности с соответствующими поправками в КоАП направлен в федеральное правительство.
По словам Константина Толкачева, согласно жилищному кодексу при завышении платы за ЖКУ виновный должен выплатить потерпевшей стороне штраф в размере 50% от суммы переплаты. В то же время заставить выплатить эти деньги невозможно: поставщик коммунальных услуг может сколько угодно тянуть с принятием такого решения.
Законопроект предусматривает административные взыскания за нарушение сроков уплаты штрафов. За просрочку штрафов более трех раз, поставщика ждет дисквалификация сроком до трех лет.