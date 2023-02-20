В Башкирии осудили за вымогательство бывшего директора колледжа на шесть лет колонии

В Сибае бывшего директора колледжа строительства и сервиса осудили за вымогательство. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В ходе расследования было установлено, что подсудимый требовал от подчиненной отдавать часть стимулирующих выплат. За отказ подчиняться требованиям, бывший руководитель учебного заведения грозил увольнением. Выяснилось, что таким образом с мая по декабрь прошлого года, мужчине передали 60 тысяч рублей.

По аналогичной схеме подсудимый требовал передавать выплаты еще у двоих сотрудников. Суд признал мужчину виновным. Подсудимый признал свою вину. Мужчине назначили шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, мужчина должен заплатить штраф в размере 1,2 млн рублей. Также мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях.