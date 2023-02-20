В Башкирии построят новую железную дорогу

По предварительным оценкам, на строительство новой дороги уйдет примерно 116 млрд рублей. Железная дорога напрямую свяжет восточные районы Среднего и Северного Урала с Казахстаном, Средней Азией, Китаем, районами Нижней Волги и Кавказа.

Уже в марте планируется завершить разработку технико-экономического обоснования строительства объекта. В настоящее время прорабатывают ее трассировку. Совместно с компанией «ИнфраВЭБ» власти Башкирии определяют финансовую модель, которая позволит реализовать проект.