Помощь участникам СВО и развитие пищепрома: основные темы оперативки с Радием Хабировым

В Башкортостане откроются еще три центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Поручение дал сегодня Радий Хабиров на оперативном совещании. Оно прошло в режиме ВКС. Планируется, что новые центры поддержки откроют в Уфе, Нефтекамске и Сибае. В Стерлитамаке центр уже функционирует, он и станет примером для остальных.

Самое главное – людей, готовых помогать, собрали на одной площадке. В стерлитамакском центре поддержки участников СВО и членов их семей соблюдается принцип «единого окна». Военнослужащие и их близкие могут получить здесь волонтерскую, консультационную, юридическую и медико-психологическую помощь.

Центр востребован, поэтому давайте сделаем так: поставим себе план создать еще три центра. В Уфе, Нефтекамске и Сибае. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Примечательно, что центры разместятся в разных частях региона для удобства жителей. Примером для новых учреждений станет уже функционирующее в Стерлитамаке. По разным вопросам поддержку будут оказывать каждому обратившемуся солдату или его семье. К слову, тех, кто сам желает помогать, в центрах смогут проконсультировать, в какой именно помощи нуждаются бойцы и в каком объеме. Глава республики дал поручение в ближайшие недели определиться с помещением для учреждений.

Через две недели доклад, что помещение найдено. Коллеги, районы, тоже не ждите. Уже на этой неделе отправьте специалистов в Стерлитамак. Две недели, чтобы вы определились с помещениями. Потом еще через две недели, к 1 апреля, доложите об открытии центра. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На оперативном совещании обсудили рост объемов производства пищевой продукции. По итогам прошлого году увеличение коснулось практически всех ключевых позиций. Высокая самообеспеченность, к примеру, в регионе по молочной продукции, свинине, говядине, картофелю. Количество произведенного сахара превышает потребности жителей региона почти в семь раз, а растительного масла – в шесть. Среди субъектов ПФО по объему производства пищевой продукции и напитков республика занимает пятое место.

Вот здесь задача – помочь малому, среднему бизнесу. Я не возражаю против изменения правил, распределения субсидий. Но нам в тройку надо. С учетом серьезной отсталости. Первое-второе вообще надо бы. Но в тройку точно войти. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Детская смертность в республике уменьшилась на 25 процентов. В 17 муниципалитетах в прошлом году случаев смерти детей до одного года не зарегистрировано. Болезни органов дыхания, инфекции, новообразования – значительное снижение произошло по этим показателям. Положительной динамики удалось добиться благодаря укреплению материальной базы и расширению диагностики заболеваний.

Мы начинали с цифрами 6,2 на 100 тыс. населения. Ужасный показатель. Он был ниже общероссийского. Работы проведена, я хочу поблагодарить Минздрав и врачей. Мы ниже показателя общероссийского. Но есть куда стремиться, это решается улучшением материально-технической базы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан