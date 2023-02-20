Помощь участникам СВО и развитие пищепрома: основные темы оперативки с Радием Хабировым

В Башкортостане откроются еще три центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Поручение дал сегодня Радий Хабиров на оперативном совещании. Оно прошло в режиме ВКС. Планируется, что новые центры поддержки откроют в Уфе, Нефтекамске и Сибае. В Стерлитамаке центр уже функционирует, он и станет примером для остальных.
Самое главное – людей, готовых помогать, собрали на одной площадке. В стерлитамакском центре поддержки участников СВО и членов их семей соблюдается принцип «единого окна». Военнослужащие и их близкие могут получить здесь волонтерскую, консультационную, юридическую и медико-психологическую помощь.
Примечательно, что центры разместятся в разных частях региона для удобства жителей. Примером для новых учреждений станет уже функционирующее в Стерлитамаке. По разным вопросам поддержку будут оказывать каждому обратившемуся солдату или его семье. К слову, тех, кто сам желает помогать, в центрах смогут проконсультировать, в какой именно помощи нуждаются бойцы и в каком объеме. Глава республики дал поручение в ближайшие недели определиться с помещением для учреждений.
На оперативном совещании обсудили рост объемов производства пищевой продукции. По итогам прошлого году увеличение коснулось практически всех ключевых позиций. Высокая самообеспеченность, к примеру, в регионе по молочной продукции, свинине, говядине, картофелю. Количество произведенного сахара превышает потребности жителей региона почти в семь раз, а растительного масла – в шесть. Среди субъектов ПФО по объему производства пищевой продукции и напитков республика занимает пятое место.
Детская смертность в республике уменьшилась на 25 процентов. В 17 муниципалитетах в прошлом году случаев смерти детей до одного года не зарегистрировано. Болезни органов дыхания, инфекции, новообразования – значительное снижение произошло по этим показателям. Положительной динамики удалось добиться благодаря укреплению материальной базы и расширению диагностики заболеваний.
Глава республики также отметил, что в непростых условиях продолжается строительство хосписа. Учреждение паллиативной помощи возводится за счет меценатов. Однако благодаря неравнодушным к чужой беде людям первых пациентов уфимский хоспис будет готов принять уже в июне.