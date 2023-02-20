В Уфе показали, как производятся товары бренда «Продукт Башкортостана»

Как производятся товары под маркировкой «Продукт Башкортостана»? Для журналистов республиканских СМИ сегодня организовали пресс-тур по нескольким предприятиям, которые выпускают свою продукцию из сырья, полученного на территории нашей республики.

Более 300 тысяч упаковок в месяц. В этом цехе производят чайные напитки, травяные сборы и другую фитопродукцию. Запах в помещении – словно в летнем лесу или в горах с изобилием лечебных трав. Рабочая смена здесь, шутят сотрудники, приравнивается к полноценному сеансу ароматерапии.

Мы уже привыкли, без этого запаха не сможем уже, наверное. Сколько лет работаем. Фарзана Лукманова, упаковщик

В производстве используется более 700 лечебных трав. Собираются они в основном на территории нашей республики. Свое и сырье, и конечный товар, поэтому и маркируется он как «Продукт Башкортостана».

Проект «Продукт Башкортостана» сейчас у нас объединяет 695 производителей. На данный момент маркируется более 26 тысяч товаров. Зульфия Саитова, представитель проекта «Продукт Башкортостана»

Для потребителя знак «Продукт Башкортостана» значит, что товар выпущен на территории нашей республики, прошёл необходимые лабораторные исследования и соответствует всем требованиям. Для производителя же участие в подобном проекте – хорошая возможность продвинуть свою продукцию или бренд на торговых площадках, особенно начинающим предпринимателям.

Мы с мужем организовали переработку меда у нас в Башкирии. Резеда Куляшова, основатель медового бренда

Вообще проект «Продукт Башкортостана» нам очень помог, мы в него вступили почти с открытия, и они нам помогли, мы с ними выезжали на выставки, на ярмарки, то есть помогали нам повысить именно узнаваемость нашего бренда и помочь в реализации. Григорий Куляшов, предприниматель

От 40-граммовых маленьких баночек до трехлитровой тары. Главное, чтобы товар был красиво расфасован, это один из залогов успеха, считают предприниматели. В месяц здесь перерабатывают от 3 до 5 тонн меда.