В Уфе показали, как производятся товары бренда «Продукт Башкортостана»

Как производятся товары под маркировкой «Продукт Башкортостана»? Для журналистов республиканских СМИ сегодня организовали пресс-тур по нескольким предприятиям, которые выпускают свою продукцию из сырья, полученного на территории нашей республики.

Более 300 тысяч упаковок в месяц. В этом цехе производят чайные напитки, травяные сборы и другую фитопродукцию. Запах в помещении – словно в летнем лесу или в горах с изобилием лечебных трав. Рабочая смена здесь, шутят сотрудники, приравнивается к полноценному сеансу ароматерапии.

Мы уже привыкли, без этого запаха не сможем уже, наверное. Сколько лет работаем.

Фарзана Лукманова, упаковщик

В производстве используется более 700 лечебных трав. Собираются они в основном на территории нашей республики. Свое и сырье, и конечный товар, поэтому и маркируется он как «Продукт Башкортостана».

Проект «Продукт Башкортостана» сейчас у нас объединяет 695 производителей. На данный момент маркируется более 26 тысяч товаров.

Зульфия Саитова, представитель проекта «Продукт Башкортостана»
Фото №1 - В Уфе показали, как производятся товары бренда «Продукт Башкортостана»

Для потребителя знак «Продукт Башкортостана» значит, что товар выпущен на территории нашей республики, прошёл необходимые лабораторные исследования и соответствует всем требованиям. Для производителя же участие в подобном проекте – хорошая возможность продвинуть свою продукцию или бренд на торговых площадках, особенно начинающим предпринимателям.

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Мы с мужем организовали переработку меда у нас в Башкирии.

Резеда Куляшова, основатель медового бренда

Вообще проект «Продукт Башкортостана» нам очень помог, мы в него вступили почти с открытия, и они нам помогли, мы с ними выезжали на выставки, на ярмарки, то есть помогали нам повысить именно узнаваемость нашего бренда и помочь в реализации.

Григорий Куляшов, предприниматель

От 40-граммовых маленьких баночек до трехлитровой тары. Главное, чтобы товар был красиво расфасован, это один из залогов успеха, считают предприниматели. В месяц здесь перерабатывают от 3 до 5 тонн меда.

Республиканским знаком качества маркируется не только пищевая продукция, но и непродовольственные товары местного производства.  Сюда относятся также изделия для лечения и реабилитации. К примеру, на этом уфимском предприятии на протяжении  20 лет делают противопролежневые матрасы и подушки. Они пользуются спросом не только в нашей республике, этот специфический товар под знаком «Продукт Башкортостана» покупают от Калининграда до Сахалина.

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