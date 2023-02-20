В Уфе показали, как производятся товары бренда «Продукт Башкортостана»

Как производятся товары под маркировкой «Продукт Башкортостана»? Для журналистов республиканских СМИ сегодня организовали пресс-тур по нескольким предприятиям, которые выпускают свою продукцию из сырья, полученного на территории нашей республики.
Более 300 тысяч упаковок в месяц. В этом цехе производят чайные напитки, травяные сборы и другую фитопродукцию. Запах в помещении – словно в летнем лесу или в горах с изобилием лечебных трав. Рабочая смена здесь, шутят сотрудники, приравнивается к полноценному сеансу ароматерапии.
В производстве используется более 700 лечебных трав. Собираются они в основном на территории нашей республики. Свое и сырье, и конечный товар, поэтому и маркируется он как «Продукт Башкортостана».
Для потребителя знак «Продукт Башкортостана» значит, что товар выпущен на территории нашей республики, прошёл необходимые лабораторные исследования и соответствует всем требованиям. Для производителя же участие в подобном проекте – хорошая возможность продвинуть свою продукцию или бренд на торговых площадках, особенно начинающим предпринимателям.
От 40-граммовых маленьких баночек до трехлитровой тары. Главное, чтобы товар был красиво расфасован, это один из залогов успеха, считают предприниматели. В месяц здесь перерабатывают от 3 до 5 тонн меда.
Республиканским знаком качества маркируется не только пищевая продукция, но и непродовольственные товары местного производства. Сюда относятся также изделия для лечения и реабилитации. К примеру, на этом уфимском предприятии на протяжении 20 лет делают противопролежневые матрасы и подушки. Они пользуются спросом не только в нашей республике, этот специфический товар под знаком «Продукт Башкортостана» покупают от Калининграда до Сахалина.