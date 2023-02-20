В Башкирии ортопеды освоили малоинвазивную методику выпрямления грудной клетки

Недуг проявляется обычно в подростковом возрасте. Операции по его устранению проводят в 17-й детской больнице г. Уфы. По словам хирургов, прежде они были вынуждены делать более рискованные операции, после которых юным пациентам приходилось проходить долгую реабилитацию. Теперь буквально на вторые сутки дети самостоятельно встают на ноги.

Прочнейший титановый стержень обладает эффектом памяти. Пластина выпрямляется под воздействием температуры тела, вправляя тем самым искривленный участок грудной клетки. Устанавливается малоинвазивным способом, т.е. пациенту делают два маленьких разреза, через которые продевают стержень. Это быстро и главное – без тяжелых последствий для пациента.

Если раньше по методике Равича-Гросса проводились искусственные переломы грудины и ребер по периметру деформации – это большая кровопотеря и травматичность, то сейчас по нашей методике операция производится без этих переломов. т.е. заводится пластина, и мы просто раздвигаем ребра, все. Роман Жарин, заведующий ортопедическим отделением городской детской клинической больницы № 17 г. Уфы

Воронкообразная деформация грудной клетки, или, как ее еще называют, грудь сапожника, – недуг врожденный, но проявляется, как правило, в подростковом возрасте, причем чаще – у мальчиков. Название уже само говорит за себя. На определенном участке ребра как бы вогнуты внутрь, что мешает пациентам вести активный образ жизни.

15-летний Юрий Сухов на операцию приехал вместе с мамой из Хайбуллинского района. Малоинвазивную торакопластику ему провели буквально пару недель назад, и вот сегодня он уже выписывается. Причем самочувствие стало ощутимо лучше.

У него вообще с детства была воронка, но маленькая. А потом в 14 лет резко ростом вытянулся, и туда сильно ушла. Елена Сухова

Тяжело дышать было, сердце болеть начинало. Сейчас вообще хорошо, дышать даже легче стало. Легкие как будто больше стали. Юрий Сухов

Уже спустя месяц-полтора юные пациенты могут заниматься спортом и вести активный образ жизни. Стержень будет в организме около трех лет, после чего его можно удалить.