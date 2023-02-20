В Уфе прошел этап командного чемпионата России по мотогонкам на льду

Серьезное падение башкирского мотогонщика не помешало клубу одержать четвертую победу подряд на чемпионате страны. В Уфе прошел этап чемпионата России по мотогонкам на льду среди команд Суперлиги. Спортсмены из центра технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова набрали 32 балла из 40 возможных. Самое большое количество – 13 – у ставшего досрочно чемпионом России в личном зачете Никиты Богданова.
Башкирские мотогонщики в шаге от 15-го титула чемпионов России. На домашнем треке спортсмены сумели превзойти своих соперников из Тольятти, Шадринска, Каменск-Уральского и Кумертау. На уфимских соревнованиях участие принимали многократные чемпионы мира и России. У Дмитрия Хомицевича опыт выступления на международном уровне 20 лет. Но это не помогло команде из Каменск-Уральского войти в тройку – лишь четвертое место.
На шестом этапе чемпионата России мотогонок на льду представитель башкирского центра Василий Несытых допустил падение. К счастью, обошлось без серьезных травм.
Уже на этих выходных башкирские спортсмены отправятся в город Шадринск на заключительный этап чемпионата России.